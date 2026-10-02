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AK Parti Sözcüsü Çelik, Husilerin Medine'deki sivil altyapıya yönelik saldırısını kınadı

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Husilerin Medine'deki sivil altyapıya yönelik saldırısını kınadı
Başlık ResmiAK Parti Sözcüsü Çelik, Husilerin Medinedeki sivil altyapıya yönelik saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını kınadı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

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Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar, tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir. Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır. Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz."

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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