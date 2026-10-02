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İstanbul'da tramvay, minibüse çarptı! Yaralılar var

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İstanbul Güngören'de tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde manevra yaparken tramvay yoluna giren E.S'nin kullandığı 34 M 4556 plakalı yolcu minibüsü ile seyir halindeki tramvay çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüsteki 4 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da tramvay, minibüse çarptı! Yaralılar var
Başlık Resmiİstanbul'da tramvay, minibüse çarptı! Yaralılar var

Kaza nedeniyle bir süre aksayan caddedeki trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazada minibüs ile tramvayda hasar oluştu.

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Kazayı gören Ömer Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada devamlı kazalar oluyor, haftada 2-3 defa kaza oluyor. Bu problemi çözsünler. 4 yaralı vardı, yaşlı bir kadının durumu ağır gözüküyordu." dedi.

İstanbul'da tramvay, minibüse çarptı! Yaralılar var
Başlık Resmiİstanbul'da tramvay, minibüse çarptı! Yaralılar var
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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