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    Filistinli kadının feryadı yürekleri parçaladı... 'Affet beni oğlum'

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Filistin, Gazze, Israil, Haber

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırıları devam ederken bölgeden gelen acı görüntüler yürekleri parçalıyor. Filistinli bir annenin ölen oğluna haykırarak veda ettiği anlar izleyenlerin yüreklerini yaktı.

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdiği oğlunu kaybeden Filistinli annenin, oğlunun cansız bedeniyle son konuşması can yakan görüntülere neden oldu.

    SALDIRILAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılar sürüyor. Bölgenin kuzeyi ve güneyine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin sivillerin bulunduğu noktaları vuruyor. Can kaybının her geçen saat arttığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, saldırılar gece gündüz devam ediyor.

    FİLİSTİNLİ KADININ SÖZLERİ YÜREK BURKTU

    Bölgeden dünyaya yayılan görüntüler ise izleyenleri derinden etkiliyor. Dün Gazze Şeridi’nden yayınlanan bir görüntüde, Filistinli bir annenin kucağında tuttuğu oğluyla vedalaşması yürek yaktı. Filistinli kadın, tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdiği oğlunun cansız bedenine gözyaşları içinde, “Affet beni oğlum, affet beni” derken, “Oğlum, canım. Ona hamileyken 580 tane iğne yaptılar bana” diyerek haykırdı.

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