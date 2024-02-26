Filistinlilere vatandaşlık veriliyor iddiasına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında ortaya atılan "Türkiye’nin Kudüs’teki konsolosluğu Filistinlilere vatandaşlık veriyor” iddiasına yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, "Vatandaşlık vermekle yetkili merci, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüdür." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Türkiye’nin Kudüs’teki konsolosluğu Filistinlilere vatandaşlık veriyor” iddiasının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

"YETKİLİ MERCİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞIDIR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Vatandaşlık vermekle yetkili merci, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüdür. Büyükelçilikler, daimi temsilcilikler, başkonsolosluklar, büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukların vatandaşlık vermeye yönelik yetkileri bulunmamaktadır."