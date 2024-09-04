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Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas haber Ajansı

Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Tokat'ın Niksar-Ünye karayolu, Horoz köprü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kazada fındık işçilerini taşıyan minibüs bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
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