Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Tokat'ın Niksar-Ünye karayolu, Horoz köprü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Kazada fındık işçilerini taşıyan minibüs bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu.

Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.