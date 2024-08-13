Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı