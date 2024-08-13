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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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