Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.