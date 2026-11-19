İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı hakkında adli kontrol kararı verildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Mustafa Yazıcı, 18 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılıkta yaklaşık 6 saat ifade veren Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza yükümlülüğü uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Fon soruşturmasında Mustafa Yazıcı hakkında adli kontrol kararı

BAĞLANTILI ŞİRKETLERE KAYYIM ATANMIŞTI

Fon soruşturması kapsamında daha önce Mustafa Yazıcı ile bağlantılı şirketler hakkında da işlem yapılmıştı.

17 Kasım'da Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim şirketlerinin yönetimine kayyım atanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce de ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında 1 Ekim'de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturması devam ediyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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