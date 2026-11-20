Fon soruşturmasında yeni gelişme! 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında karar verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle hâkimliğe gönderildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, 7 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Burada savcılık tarafından ifadeleri alınan 7 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
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HÂKİMLİKTEN ADLİ KONTROL KARARI
Savcılığın sevk yazısını değerlendiren nöbetçi sulh ceza hâkimliği, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Böylece şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor.