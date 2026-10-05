İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturması kapsamında şüphelilerin hisse senetlerine ilişkin hareketlerini mercek altına aldı. Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse transferleri incelenirken, yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara yapılan virmanlar da araştırılacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesine karar verildi.

Bu kapsamda Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

TASFİYE ÖNCESİ HİSSE HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisselerin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı yönündeki bulgular dosyaya girdi.

Söz konusu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu değerlendirilirken, savcılık hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesini istedi.

Fon soruşturmasında yeni hamle! Hisse virmanları mercek altında

OCAK 2025'TEN BUGÜNE TÜM KAYITLAR İSTENDİ

Başsavcılık, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.

İnceleme kapsamında hisselerin isim ve miktarları, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı veya sözlü talimatlar, virman işlemleri, hisselerin aktarıldığı hesaplar, hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve transfer tarihleri araştırılacak.

YURT DIŞINDAKİ HESAPLAR DA ARAŞTIRILACAK

Müzekkerede, yurt dışına gerçekleştirilen hisse transferlerine de özel olarak yer verildi. Şüphelilerin ellerindeki hisseleri yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladığının belirlenmesi halinde, ilgili kuruluşlara ilişkin kayıtların da Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Bu kapsamda hisselerin hangi tarihte, hangi talimatla, hangi hisseden kaç adet ve hangi yabancı banka veya aracı kuruma aktarıldığının tespit edilmesi talep edildi.

Fon soruşturmasında yeni hamle! Hisse virmanları mercek altında

HİSSE TRANSFERLERİ TEDBİR SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Savcılığın, hisse hareketlerini fon soruşturması ve olası mal varlığı tedbirleri açısından değerlendirmek üzere geriye dönük olarak incelediği öğrenildi. Bu doğrultuda hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilere ait hesaplara aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışına virman yoluyla çıkarılan varlık bulunup bulunmadığı ve işlemlerin zamanlaması araştırılacak.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.

İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hisse senetlerinin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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