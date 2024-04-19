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Galatasaray-Pendikspor maçı 21 Nisan saat 19.00’da oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray-Pendikspor maçı 21 Nisan saat 19.00’da oynanacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Trendyol Süper Lig'in heyecanı devam ediyor. Galatasaray 33. hafta maçında Pendikspor'u ağırlıyor. Ligde zirvede bulunan sarı-kırmızılılar Pendikspor engelini aşarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Futbol tutkunları maçın detaylarını merak ediyor. Peki Galatasaray- Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Pendikspor'u konuk edecek maç RAMS Park'ta gerçekleşecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar Pendikspor karşısında galibiyet arayacak. Bu maçı kazanarak ezeli rakipleri Fenerbahçe ile puan farkını dörde çıkarmayı hedefliyor. Pendikspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

Galatasaray-Pendikspor maçı 21 Nisan saat 19.00’da oynanacak - 1. Resim

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray- Pendikspor maçı futbolseverlerin heyecanla beklediği bir mücadele olacak. Galatasaray- Pendikspor maçı 21 Nisan Pazar tarihinde saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Her iki takımın da muhtemel 11'leri ise şu şekilde...

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI TAHMİNİ İLK 11 

Galatasaray Muhtemel 11: Muslera, Aurier, Abdülkerim, Nelsson, Köhn, Torreira, K.Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Pendikspor Muhtemel 11: Erdem, Gökcan, Alpaslan, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Halil, N'diaye, Thiam, Umut

Galatasaray ligde 87 puanla zirvede yer alırken, Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada bulunuyor. Maçın sonucu ve performanslar ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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