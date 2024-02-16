Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vaatleri büyük beğeni topladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2024-2029 dönemi için projelerini anlattı. Şahin'in ulaşımdan istihdama, kültür sanattan alt yapı çalışmalarına kadar birçok kategorideki vaatleri büyük beğeni topladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı adına yarışacak. Şahin bugün düzenlenen görkemli bir törenle, 2024-2029 yılında hayata geçireceği projeleri anlattı.

DÜZBAĞ BARAJI İLE YILDA 1.5 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLANACAK

Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Şahin'in vaatleri şöyle sıralandı:

Gaziantep'in 2050 yılına kadar su ihtiyacını giderilmesi için hayata geçirilen Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nın devamı olacak, belediye eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ Barajı yapılacak. 191 metre yüksekliğindeki baraj, yüzde 100 cazibeyle gelecek suyla yılda 1.5 milyar TL enerji tasarruf sağlayacak, 166 milyon metreküp toplam su tutma hacmine sahip olacak.

Gazi şehrin yeni yerleşim alanlarındaki atık suların arıtılarak doğayı kirletmemesi için dört yeni tesisin temelleri bu yıl atılacak. Kent merkezinde Kuzeyşehir, Kızılhisar 2'nci Etap, Beylerbeyi-Beykent ile depremden etkilenen İslahiye ilçesinde yapılacak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile atıksuların tamamı arıtılacak. 2 milyar TL'lik yatırımla yapılacak dört tesis ile altyapıda arıtma yükü alınacak.

GÜNLÜK 1 MİLYON METREKÜP SU ARTIRMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

Planlanan 3 milyar TL'lik yatırımla kurulacak Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde ise hizmet vermeye başladığında günlük 1 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak. Tesis, dünyadaki en son teknoloji ile donatılırken sosyal alanları ile bir cazibe merkezi yapılacak. Kent merkezinde gelişen şehrin yeni imar bölgelerinde 6 milyar TL'lik altyapı yatırımıyla 16 bölgenin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve paket arıtma tesisleri tamamlanacak.

ULAŞIMDA ALTIN ÇAĞI YAŞANACAK

2050 yılı hedefli Gaziantep Ulaşım Ana Planı'nı yenileyerek yeni yatırımalar getiriliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınan, Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi için geri sayım başladı. 10 kilometre 440 metre uzunluğundaki 9 istasyon ve 39 tren seti kapasiteli depodan oluşacak 15 milyar TL'lik dev yatırım olan metro hattı, toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlarken, yeşil şehrin ulaşım standartlarını da koruyacak. Derinlikleri 22 ile 53 metreyi bulan 9 istasyonun tamamlanmasıyla kentin kuzey – güney aksında, yeraltından toplu ulaşım raylı sistemi ile çevreci, sürdürülebilir ve konforlu şekilde sağlanacak.

GAZİRAY BAĞLANTILARI UZATILACAK

Gaziantep'in ulaşımında önemli bir dönüm noktası olan ve bugünkü rakamıyla 30 milyarlık değere sahip GAZİRAY'ı Havalimanı ve BÜSEM bağlantıları yapılarak uzatılacak. 16 duraklık 25 kilometrelik dev proje olan GAZİRAY Banliyö Hattı, 1 istasyon ve 7 kilometre uzatılarak BÜSEM'e, 4 istasyon ve 15.3 kilometre uzatılarak Gaziantep Havalimanı'na bağlantı yapılacak. Böylelikle OSB ile KÜSGET arasında hizmet veren GAZİRAY'ın yeni bağlantılarla fonksiyon özelliği arttırılacak.

DÜLÜK TÜNELİ İLE YAKIT VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANACAK

Dülük Tüneli ile 10 OSB'si 250 bin çalışanıyla Türkiye'nin sayılı sanayi bölgelerinden olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım kesintisiz olarak gerçekleştirecek. 5 bin 800 metre uzunluğundaki Dülük Tüneli'yle OSB – kent merkezi hattı için çevre yolu ile alternatif bağlantı sağlanacak. Projenin, Dülük Ormanı kısmı 2 bin 900 metrelik 2 tünelden oluşacak ve ormanın doğal ve tarihi yapısı da korunmuş olacak. 6 milyar TL'lik dev proje, Çevreyolu ile D-400'ün kesişim noktasından başlayacak, OSB ve Adana-Şanlıurfa Otoyolu'na (TAG) bağlanacak. Tünel kısmı gidiş geliş 3'er şeritten oluşacak. Proje tamamlandığında yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak.

HİDROJENLİ OTOBÜSLER GAZİANTEP'E GELİYOR

Karsan tarafından üretilen ve Türkiye'de ilk hidrojenli otobüsleri Gaziantep'e geliyor. EBRD tarafından "Yeşil Şehir" ilan edilen Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerjiye yatırımları kapsamında ekosistemin korunarak gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması için hidrojenli otobüsler toplu taşımada kullanılmak için hazırlanıyor.

Yerli ve milli, sıfır emisyonlu, çevreci hidrojenle çalışan otobüsler, bir depo yakıtla 500 kilometre yol kat ederken yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla ön plana çıkıyor. Diğer araçların aksine hidrojenli otobüsler atık olarak egzozdan su buharı çıkartarak, ulaşımdan kaynaklanan sera gazının salınımının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Suyun içindeki hidrojeni ayrıştırıp yakıt olarak kullanacak otobüsler, ayrıca kendini de şarj edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, hidrojen yakıtı elde edebilmek için kullanılacak enerjiyi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden karşılayacak. Daha temiz bir çevre için Fatma Şahin başkanlığında yeni döneminde 4 yeni tramvay alımı yapılacak, toplu taşımada otobüs filolarına 20 yeni elektrikli otobüs katılacak.

YENİ ÇEVRE YOLLARI YAPILACAK

Gelişen şehrin yeni çevre yolu ihtiyacı için Başkan Fatma Şahin yeni projesiyle sorunu çözecek. 126 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu, doğuda Tem Otoyolu ve D-400 karayolu bağlantısı ile başlayarak, güneyde Güneyşehir yerleşimini ve Oğuzeli ilçesinin kuzeybatı ucunu çevreleyecek. Gaziantep'in batı ucundan devam etmek üzere kuzey batı uçtan D-400 Karayolu ile Tem Otoyolu bağlantısını sağlayarak kuzeyde Kuzeyşehir yerleşimini de kapsayarak Tem Otoyolu ve D-400 karayolu ile yeniden bağlantı sağlanacak.

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için 7 bin 700 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde Yeşilvadi-Nizip bağlantı yoluyla Yeşilvadi Bulvarı'nı Nizip Yolu'na ve BÜSEM'e direk bağlayarak hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanacak. Gazi şehre ayrıca BÜSEM–1 VE 2, Seyrantepe, Abdülhamithan, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Tugay Kavşak Genişletme ile 6 yeni katlı kavşak kazandırılacak.

AÇILAN TÜNELLERLE MESAFELER AZALACAK

Polateli İskenderun'a 20 km'lik bağlantı ve Amanoslar'a yaklaşık 25 kilometrelik tünellerin açılmasıyla mesafe 107 kilometreye düşecek. Gazi şehrin dünya pazarlarına ulaşımı için önemli bir anahtar olacak İskenderun Limanı'na tünellerle mesafe 107 kilometreye düşecek, zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak.

Gaziantep'in genelinde yapılan çalışmalarla zemin yapısı hakkında edinilen bilgilerle şehirde gönüllü kentsel dönüşüm yapılacak. Başkan Fatma Şahin, yeni döneminde tüm binaların kontrolünü yaparak daha güvenli, daha dirençli, her türlü afete dayanıklı mimarisi ile özgün, estetik yatay ve yeşil, yerinde gönüllü dönüşüm esaslı yeni yaşam alanlarını şehre kazandıracak. İlk etapta Nizip yolundan Gaziantep'e yakışır şekilde yerinde gönüllü dönüşüm yapılacak.

DEPREM ANMA VE EĞİTİM MERKEZİ YAPILACAK

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il içinde olan Gaziantep'te, Nurdağı'nda 10 bin metrekare alanda hayatını kaybedenleri anmak, yıkımı göstererek gelecek nesilleri bilinçlendirecek, deprem anında yapılması gerekenleri anlatacak, aynı zamanda mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin eğitim amaçlı ziyaret edebileceği Deprem Anma ve Eğitim Merkezi yapılacak.

Başkan Şahin'in ustalık döneminde hava kirliliğinin yoğun olduğu mahallelerde 10 bin evin daha doğalgaz dönüşümü yapılacak. Enerji ihtiyacını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılayan Gaziantep Büyükşehir, 37 megawattlık güneş enerjisi gücün kurulumunu tamamlarken 16 megawatt yeni güneş enerjisi panelinin kurulumunu sürdürüyor. Öte yandan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nin 2'nci etabı tamamlanarak tüm atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırılacak.

BÜSEMLER ÇOĞALACAK

3.9 milyon metrekare alana kurulan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM)'in yenileri şehre kazandırılıyor. Sıkışan şehri rahatlatmak, kent merkezinde kalan üretim ve ticaret yerlerini şehrin dışına taşıyarak modern tesisler kazandırmak için başlatılan projenin devamında ilk durak Kuzeyşehir olacak. 2 milyon metrekare alana kurulacak, 5 bin iş yeri ve 25 bin kişinin istihdamını sağlayacak proje ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi elektrik üretim A.Ş., Havalandırma ve İklimlendirme, Asansörcüler Sanayi Sitesi ve Kuzeyşehir Demir Çelik Sanayi Sitesi kurulacak.

Diğer BÜSEM'ler için konum olarak Bedirkent, Taşlıca, Mavikent, Sinan ve Oğuzeli belirlendi. Kurulacak yeni 5 BÜSEM toplam 804 bin metrekare olurken mobilyacılar, dericiler, bağırsakçılar, trikotajcılar ve hububatçılar için yeni iş yerleri ortaya çıkacak.

Şehrin grileşen yüzünü son 10 senede yeşile boyayan, ağaçlandırma çalışmalarıyla kentin her noktasını yeşillendiren Başkan Fatma Şahin, yeni döneminde yeni çalışmalarla şehre nefes aldıracak. Şehir merkezinde yapılacak çalışmalarla Türkiye'de şehir merkezinden geçen tek 19 kilometre kesintisiz yeşil yaşam koridoru oluşturulacak.

232 BİN METREKARELİK GASTROBOTANİK BAHÇESİ

Galle Park'ın devamında yapılacak yeni Gastrobotanik Bahçesi, 232 bin metrekarelik alanda kurulacak. Gastrobotanik Bahçesi içerisinde yöresel ve dünya mutfağında kullanılan bitkilerin bulunduğu bahçeler ve tadım merkezleri, laboratuvarlar, seralar, herbaryum, tohum bankası, eğitim salonları, kütüphanesi, arkeobotanik müzesi, sağlıklı yaşam destek üniteleri yer alacak.

FESTİVALLER PARKI, SEYİR KULESİ...

Festivaller Parkı içerisinde 10 bin metrekarelik alana kurulacak alanda içinde her türlü festivallerin, fuarların ve etkinliklerin düzenleneceği çok amaçlı salon ve seyir kulesi yapılacak. 10 kilometrelik yeşil dokuyu görebilecek bakış açısına sahip olacak seyir kulesi keyifli bir izlenim ve manzara sunacak.

Başkan Şahin açıkladığı yeni projeleriyle Çınarlı Parkı ve Şehitler Abidesi revize edilecek, Humanız, TRT Orman Parkları yapılacak. Yeni yaşam alanları olan Kuzeyşehir ve Güneyşehir'e yeni millet bahçeleri inşa edilecek. Yayla turizmini canlandırmak amacıyla Huzur Yaylası Tabiat Parkı kurulacak. Bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin bölge olan Huzur Yaylası için yeni yol çalışması tamamlandı. 150 hektar büyüklüğünde alanda ilk etapta karavan park yapılacak.

Kentte yaşayan yaşlıların hizmetine sunulacak 27 bin metrekare alanda 94 odadan oluşacak yeni İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 8 postop, 16 özel bakım odası, fizik tedavi odaları, havuz, hamam ile hizmet verecek.

HAYDİ BÜFELERİNİN SAYISI ARTACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Haydi Büfe uygulaması büyüyecek. Meslek liseleri tarafından Gazi şehirlilere sunulan kaliteli ve ucuz ekmeklerin üretim kapasitesinin arttırılması için günlük 120 bin ekmek üretim kapasiteli yeni fabrika kuruluyor. Öte yandan 57 noktada hizmet veren Haydi büfelerinin sayıları artırılacak, üç noktada yeni Haydi Market kurulacak.

Çiftçilere başta olmak üzere mazot, gübre, yem, sertifikalı tohum, fidan ve fide destekleri artarak devam edecek. İlçelerde kurulan kadın kooperatifleri eliyle başlatılan ata tohumuna dönüş projesi kapsamında yeni tohumlar üretilecek.

"Eğitim Şehri Gaziantep" sloganıyla çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği sunan ve zenginliğin yetişmiş insan gücü olduğuna inanan Başkan Fatma Şahin, yeni dönemde projeleriyle Gazi şehre hizmeti sürdürecek.

VALİLİK BİNASI ŞEHİR KÜTÜPHANESİ OLACAK

Mevcut Valilik binasının boşatılmasının ardından yıkılmadan Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülecek. Yeni kütüphane klasik anlayışın aksine gençlerin kendilerini evlerinde hissedebileceği 7/24 hizmet verecek şekilde planlanıyor.

Özellikle Gazi şehirde büyük ihtiyaç olan ders çalışma alanlarının oluşturulması, ihtisas kitaplıklarıyla kitaba erişimin kolaylaştırılması, dijital alanlar ile modern kütüphanecilik hizmetleri verilmesi, yetenek atölyeleri gibi onlarca etkinlikle desteklenmesi ve yazar buluşmaları hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Kütüphanesi projesi sonrasında yeni dönemde Bebek ve Oyuncak Kütüphanesi kurulacak. Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı'nda yer alacak kütüphane, 0-5 yaş arası gruplar için yapılacak atölyeler ile temel becerileri, görsel algılamayı ve yabancı dil öğrenimi gibi kazanımları, bebeklere, görsel, fiziksel ve işitsel anlamda katkı sağlayacak. Kütüphanede çocuklar yüzlerce oyuncak arasından oyuncağını seçecek, iki hafta oynadıktan sonra iade edip yenisini alabilecek.

SPOR TESİSLERİNİN SAYISI ARTACAK

4O yeni spor salonunu şehre kazandıran Başkan Fatma Şahin, 10 yeni spor salonunu yeni dönemde vatandaşların hizmetine sunacak. Şehir merkezinde 3 bin kişi kapasiteli Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu ise 1.5 yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan engelli vatandaşların yararlanabileceği Engelsiz Spor Salonu yapılacak. Futbolun gelişmesi için amatör futbol kulüplerinin kullanacağı Amatör Futbol Kompleksi hizmete sunulacak.

YENİ MÜZELER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Gaziantep'in zengin kültürü, Başkan Fatma Şahin ile dünyaya duyuruluyor, turizme kazandırılıyor. Yeni yapılacak müzeler, yabancı turistleri Gazi şehirde tarihi yolculuğa çıkaracak. Sabun, pekmez ve zeytinyağı üretim süreçlerini anlatan, ziyaretçinin yapımını deneyimleyeceği Sabun ve Pekmez Müzesi için sona yaklaşılırken eski Merkez Bankası, Para Müzesi'ne dönüştürülecek. Eski Ticaret Lisesi binasında, Gazi şehrin tarihi belleğinin korunduğu Bellek Gaziantep Müzesi şehre kazandırılacak. Öte yandan Pürsefa İpekyolu ve İslam Medeniyeti Müzesi, İpekyolu El Sanatları Müzesi ve Nizip Han Restorasyonu ve Kent Müzesi çalışmaları başladı.

Her ay yapılacak ulusal ve uluslararası festivallerle kültürümüze, tarihimize, gençliğimize, sanatımıza ve geleneklerimiz vatandaşlarla buluşturulacak. Bu kapsamda gastronomi, gençlik, hemşehri, opera bale, film, tiyatro, Rumkale su sporları, spor festivalleri, geleneksel çocuk oyunları, sanat festivali, bilim filmleri ve kısa film festivali düzenlenecek.

RUMKALE'YE TELEFERİK MÜJDESİ!

Türkiye'nin en büyük seyir terasına sahip Rumkale için yen 4 istasyonlu teleferik projesi hayata geçirilecek. Böylelikle Rumkale'den Nizip Yolu'na bağlantı sağlanmış olacak.

Sınır ilçesi Karkamış'ta 5.5 milyon metrekare toplam alanda yürütülecek proje ile bölgede bulunan endemik çeşitlilik başta olmak üzere ekosistem korunarak turizme kazandırılacak.

Dijital sanatlar ve sergilenmesi konusunda Gaziantep'in öncü bir şehir olmasını sağlamak amacıyla Dijital Sanatlar Gösteri Merkezi bölgede bir ilk olacak.