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Gaziantep'te göçmen kampında yangın çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep&#039;te göçmen kampında yangın çıktı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te trafoda çıkan yangın barınma merkezine sıçradı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde trafonun alev alması sonucu çıkan yangın geçici barınma merkezine sıçradı. Merkezde kalanlar ilçede bulunan kapalı spor salonlarına sevk edilirken, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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