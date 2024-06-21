Gaziantep'te göçmen kampında yangın çıktı!
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Gaziantep'te trafoda çıkan yangın barınma merkezine sıçradı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde trafonun alev alması sonucu çıkan yangın geçici barınma merkezine sıçradı. Merkezde kalanlar ilçede bulunan kapalı spor salonlarına sevk edilirken, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı