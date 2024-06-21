Manisa'daki yangın yerleşim yerlerine kadar geldi! Yağbasan ve Karasavcı'ya tahliye kararı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Yetkililer tedbir amaçlı Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinin boşaltılmasına karar verdi.

Sıcaklıkların artmasıyla beraber yurdun dört bir yanı alevlere teslim oldu. Kara haber ise Diyarbakır ve Mardin'den geldi. Dün Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Felaketin soruşturması sürerken gözler Manisa'daki orman yangına çevrildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başladı.

ÇALIŞMALARA RÜZGAR ENGELİ

5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal ve 3 dozerin sevk edildiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken rüzgar çalışmaları olumsuz etkiledi.

YAĞBASAN VE KARASAVCI TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Dibek Dağı eteklerinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yöneldi.

Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.

2 PERSONEL YANGINDAN ETKİLENDİ

Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.