Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Manisa'daki yangın yerleşim yerlerine kadar geldi! Yağbasan ve Karasavcı'ya tahliye kararı

Manisa'daki yangın yerleşim yerlerine kadar geldi! Yağbasan ve Karasavcı'ya tahliye kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa&#039;daki yangın yerleşim yerlerine kadar geldi! Yağbasan ve Karasavcı&#039;ya tahliye kararı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Yetkililer tedbir amaçlı Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinin boşaltılmasına karar verdi. 

Sıcaklıkların artmasıyla beraber yurdun dört bir yanı alevlere teslim oldu. Kara haber ise Diyarbakır ve Mardin'den geldi. Dün Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Felaketin soruşturması sürerken gözler Manisa'daki orman yangına çevrildi. 

Manisa’nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başladı.

Manisa'daki yerleşim yerlerine kadar geldi! Yağbasan ve Karasavcı'ya tahliye kararı - 1. Resim

ÇALIŞMALARA RÜZGAR ENGELİ

5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal ve 3 dozerin sevk edildiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken rüzgar çalışmaları olumsuz etkiledi.

Manisa'daki yerleşim yerlerine kadar geldi! Yağbasan ve Karasavcı'ya tahliye kararı - 2. Resim

YAĞBASAN VE KARASAVCI TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Dibek Dağı eteklerinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yöneldi.

Manisa'daki yerleşim yerlerine kadar geldi! Yağbasan ve Karasavcı'ya tahliye kararı - 3. Resim

Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.

Manisa'daki yerleşim yerlerine kadar geldi! Yağbasan ve Karasavcı'ya tahliye kararı - 4. Resim

2 PERSONEL YANGINDAN ETKİLENDİ

Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tatilciler İstanbul'a geri dönüyor! Tekirdağ, Kırıkkale, Kemikli Rampası... Uzun araç trafiği böyle görüntülendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatilciler İstanbul'a geri dönüyor! Tekirdağ, Kırıkkale, Kemikli Rampası... Uzun araç trafiği böyle görüntülendi - GündemUzun araç trafiği havadan görüntülendi6 günde 3 kanlı eylem: Kıyma dizisine saldıran çete emekli bir polisi de öldürmüş! - GündemKıyma dizisine saldıran çete emekli bir polisi de öldürmüş!Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı - GündemSakarya'nın 3 ilçesinde denizlere yasakSadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı - GündemSadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattıOtomobil tarihi köprüden dere yatağına uçtu: 3 yaralı - GündemOtomobil tarihi köprüden dere yatağına uçtu! Yaralılar varDüşürdüğü tespihini almak isterken 15 metrelik bina boşluğuna düştü - GündemBöyle kaza görülmedi! Bir tespih uğruna...
Sonraki Haber Yükleniyor...