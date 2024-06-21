Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır-Mardin sınırında 5 kişinin can verdiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır-Mardin sınırında 5 kişinin can verdiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır-Mardin sınırında 5 kişinin can verdiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve 5 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerine yayılmıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, alevler ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.

Diyarbakır-Mardin sınırında 5 kişinin can verdiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili gelişmeler takip edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Doğayı korumak amacıyla Bilecik'te bir fırın, kendi poşetini getirene 1 TL indirim yapıyor4. kez evlenen Burak Sergen balayına çıktı! İşte ilk kare…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Film sahnelerini aratmayacak kovalamaca! Şüphelilerin peşine düşen bekçi kendi kurşunuyla yaralandı - GündemŞüphelilerin peşine düşen bekçi kendi kurşunuyla yaralandıSeyhan Nehri'ni kaplayan yosunlar insan boyunu geçti! Kötü koku vatandaşı isyan ettirdi - GündemYosunlar insan boyunu geçti! Kötü koku halkı isyan ettirdi'Sakin şehir'de ziyaretçi patlaması! Nüfusunun 10 katı akın etti: ABD'den sonra ikinci sırada - Gündem'Sakin şehir'de ziyaretçi patlaması!Serinlemek için denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu - GündemSerinlemek için girdiği deniz sonu olduKonya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti! 3 yaşındaki minik son anda kurtuldu - GündemAcı kazada 4 kişi yanarak can verdiBakan Yerlikaya duyurdu: İşte Kurban Bayramı'nın 6 günlük acı bilançosu - Gündemİşte Kurban Bayramı'nın 6 günlük acı bilançosu
Sonraki Haber Yükleniyor...