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5 kişinin hayatını kaybettiği yangında çok sayıda hayvan da telef oldu! Görüntüler kahrediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır-Mardin sınırında çıkan ve 5 kişinin ölümüne neden olan yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki zarar gün ağarınca ortaya çıkarken, kaydedilen görüntülerde çok sayıda hayvanın da telef olduğu görülüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangın, ekipler tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterle sabah saatlerine kadar devam etti.

BÜYÜK BİR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sabahın ilk ışıklarıyla yangının etkileri net bir şekilde ortaya çıktı. Geceyi kızıla boyayan yangında zarar gören alanlar, dron ile havadan görüntülendi.

5 kişinin hayatını kaybettiği yangında çok sayıda hayvan da telef oldu! Görüntüler kahrediyor - 1. Resim

HAYVANLAR TELEF OLDU

Öte yandan yanan bölgedeki çok sayıda hayvanın da telef olduğu öğrenildi. Yangının ardından kaydedilen görüntülerde de görünen hayvanların o halleri yürek yaktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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