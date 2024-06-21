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Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Haziran günü Bursa'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken dumanları gören vatandaşlar endişelendi. Son dakika yangının ardından ekipler sevk edilirken söndürüldü mü merak edilirken nerede çıktığı da vatandaşın gündeminde yer aldı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm deposunda başlayan yangın, Ziraat Odası'nın mısır deposuna da sıçrayarak büyürken vatandaşlar son durumu araştırmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Mezbağalar bölgesinde Mustafakemalpaşa Belediyesi Fen İşleri şantiyesi çevresinde bulunan geri dönüşüm deposunda 16.30 gibi başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Ziraat Odası'nın mısır deposuna da sıçradı. Olay yerine birçok itfaiye ekibi yönlendirilirken çalışmalar devam ediyor.

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi - 1. Resim

Lastik ve plastiklerin olduğu depodaki yangın rüzgarın şiddeti ile daha da artarken çeşitli yardımlar ile söndürülmeye çalışılıyor. Yangının bir kısımının kontrol altına alındığı bilinirken yararlanan olmadığı da öğrenilenler arasında yer aldı. Olay yerinden görüntüler:

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi - 2. Resim

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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