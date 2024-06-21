Sabah kontrol altına alınan Bursa orman yangını rüzgar sebebiyle yeniden başladı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün 13.45'te meydana gelen orman yangını bu sabah kontrol altına alınmıştı. Bir kısmı söndürülen 250 hektarlık alandaki yangın bugün tekrar başladı. Vatandaşların ve ekiplerin birlik olduğu çalışmalar sürerken söndürüldü mü merak edilirken son duruma haberimizde yer verdik.

5 kişinin hayatını kaybettiği yangında çok sayıda hayvan da telef oldu! Görüntüler kahrediyor

5 kişinin hayatını kaybettiği yangında çok sayıda hayvan da telef oldu! Görüntüler kahrediyor

Bademlik köyünde yaşayanlar Bursa'da çıkan orman yangının yeniden başlamasının ardından kendilerine ev bakmaya başladı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan Büyükorhan son dakika orman yangını öğlen saatlerinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

BURSA BÜYÜKORHAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Büyükorhan ilçesinde dün 13.45 gibi başlayan yangın, sabahın erken saatlerinde kontrol altına alınmıştı fakat öğlen rüzgarın şiddetini arttırmasının ardından yeniden başladı. Ekipler seferber olurken köy sakinleri hayvanlarını bırakacak yer ve kendilerine ev aramaya başladı.

BÜYÜKORHAN YANGININDA SON DURUM

Sabah 250 hektarlık alan dronlar ile görüntülenmişti. Rüzgarın artmasının ardından alandaki yangın tekrarladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 200 araç ve bin personel tüm gece çalışmıştı.

Hayvanlarını bırakarak gitmek zorunda olan köy sakini Sevim Öztürk, "Şu an zor durumdayız. Keçilerim ve koyunlarım ahırda kaldı. Sıcakta ahırda kaldı çıkaramadık. Havadan ve karadan yardım istiyoruz" sözleri ile yürekleri yaktı.