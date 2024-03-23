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Gaziantep'te kömürden altın çıktığı iddia edilmişti! Gerçek çok başka çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te son zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürlerin içinden altın çıktığına yönelik iddialar üzerine kömür tanelerinin içindeki sarımsı maddeyi araştıran kuyumcular, söz konusu maddenin pirit madeni olduğunu tespit etti. Bu tespitin ardından kömürde altın bulduğunu iddia eden vatandaşların hayalleri suya düştü.

Gaziantep'te son zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürlerin içinden altın çıktığına yönelik iddialar adeta şehir efsanesine dönüştü. Kömür çuvallarını açarak kömür tanelerini tek tek kıran vatandaşlar, buldukları sarımsı maddeyi alarak kuyumcuya koştu. Kentte kömürde altın bulunduğu iddiaları ise özellikle sosyal medyada günden güne yayılmaya başladı.

Gaziantep'te kömürden altın çıktığı iddia edilmişti! Gerçek çok başka çıktı - 1. Resim

ŞEHİR EFSANESİNİN ALTINDAN PİRİT MADENİ ÇIKTI

İlk olarak bir vatandaşın kömürü kırdığında altın gibi sarımsı parçalarla karşılaşmasıyla ortaya çıkan bu iddia, hızla yayılarak şehir genelinde dikkat çekti. Altın bulduğunu düşünen vatandaşlar heyecanla kuyumculara akın etti. Kuyumcuların atölyeye getirilen sarımsı maddeyi incelemesinin ardından bir şehir efsanesi son bulurken gerçek de çok geçmeden ortaya çıktı. Kuyumcunun incelediği maden parçasının altın olmadığı ve değersiz pirit madeni olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te kömürden altın çıktığı iddia edilmişti! Gerçek çok başka çıktı - 2. Resim

"ALTIN OLMADIĞINI İNCELEYEREK GÖRDÜK"

Altın işleme atölyesinde kömürü incelediklerini söyleyen kuyumcu ustası Metin Yasin Avcı, “Bu iddiaları 2-3 gün öncesinde internette gördük. Gaziantep’teki esnaflarımız kömürü göndererek İçinde altın olduğu söylentisinden dolayı incelememizi söyledi. Biz de baktık ayar suyumuzu verdik. Altın olduğu iddia edilen madeni ateşle inceledik ve onun altın olmadığını anladık” dedi.

Gaziantep'te kömürden altın çıktığı iddia edilmişti! Gerçek çok başka çıktı - 3. Resim

"ALTIN OLMADIĞINI ÖĞRENEN VATANDAŞLAR BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Altın çıkar umuduyla getirilen kömürlerin değersiz madenlerden olan pirit madeni olduğunu ve insanların hayallerinin suya düştüğünü aktaran Avcı, "Bize gelen ürünü ilk önce ateşe tuttuk, sonrasında altınlarda kullandığımız asit içerisine soktuk ve denedik. Çıkardığımızda tüm renginin gittiğini ve sadece siyah kömürün kaldığını gördük. Kömür işiyle ilgilenen birkaç kişiye sorduğumuzda pirit denilen bir maden olduğunu söylediler. Buraya bu çeşit kömür parçasını getiren vatandaşlar altın olmadığını öğrendiğinde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu şehir efsanesi nedeniyle il genelinde altın çıkar umuduyla kömürleri yıkamaya başlamışlardı. Günümüz şartlarında ise altın büyük bir meblağ olduğu için koşup koşup getiriyorlardı ama insanların hayali suya düşmüş oldu" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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