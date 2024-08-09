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Gazze'de 21. yüzyılın Nekbe'si! Soykırımdan belirsizliğe kaçış

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Gündem Haberleri

İşgalci İsrail, Gazze'de sivillere yönelik katliamlarını devam ettiriyor. Gazze'de İsrail saldırılarından kaçmak için zorunlu göçe mecbur bırakılan Filistinlilerin görüntüleri tarihe kara bir leke olarak geçecek anlara sahne oldu.

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bine yakın sivil Filistinliyi katletti. İsrail'in insanlık dışı saldırıları altındaki Gazzeliler her yerde bombardıman altında soykırıma uğruyor.

İsrail, Gazze'de sözde güvenli bölge olarak açıkladığı alanlara da saldırılar düzenleyerek masum sivilleri öldürmeyi sürdürmekte. 

SOYKIRIMDAN KAÇIŞIN GÖRÜNTÜLERİ NEKBE'Yİ ARATMIYOR 

Filistin halkı İsrail soykırımdan kaçmak için kendi yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. İsrail'in her yerde sıkıştırdığı Filistinliler, ölüm mengenesinden kurtulmak için göç etmeye devam ediyor. 

Gazze'de 21. yüzyılın Nekbe'si! Soykırımdan belirsizliğe kaçış - 1. Resim

Gazze'de hapsedilmiş ve ölüme terk edilmiş Filistin halkının göç görüntüleri insanlık dramını bir kez daha ortaya koydu. Binlerce Gazzeli, İsrail bombardımanında enkaz haline gelmiş şehirlerinin arasından evlerini terk ederken, o anların görüntüsü insanlık krizini kanıtlar nitelikte görüntülere sahne oldu. 

Düzenleyen:  - Gündem
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