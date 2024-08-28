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Gazze'de ateşkes için diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

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Gazze&#039;de ateşkes için diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

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Gazze'de işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes masasındaki müzakereler de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile sürece ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakarelerindeki son gelişmeler ve Gazze’deki durum ele alındı. 

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