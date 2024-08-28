Gazze'de ateşkes için diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü

Düzenleyen: Sezer Doğru 28 Ağustos 2024 18:07 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 18:11 - Güncelleme:

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Gazze'de işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes masasındaki müzakereler de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile sürece ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.