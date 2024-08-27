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Doha'da ateşkes masası! Hamas heyet gönderecek mi?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doha&#039;da ateşkes masası! Hamas heyet gönderecek mi?

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda 40 binden fazla sivil Filistinli şehit oldu. Uzun süredir devam eden ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmazken İsrail heyetinin yarın ateşkes görüşmeleri için Katar’a gideceği iddia edildi. Son iki ateşkes toplantısına heyet göndermeyen Hamas'ın masaya geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde, İsrail heyetinin yarın Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Katar’a gideceği iddia edildi.

İsrail ve Hamas, arasında ateşkes için diplomatik çabalar devam ediyor. Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde, İsrail heyetinin yarın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler için Katar’ın başkenti Doha’ya gideceği iddia edildi.

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HAMAS 2 TOPLANTIDIR MASADA YOK

İsrail heyetinin, Doha’da ABD’li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek, ateşkes anlaşmasında “kalan boşlukları kapatmak üzere” görüşmelere devam edeceği belirtildi. Hamas, son iki müzakereye heyet göndermedi.

Hamas, 15 Ağustos’ta Katar’da ve 22 Ağustos'ta Mısır'da yapılan müzakerelere heyet göndermemişti. Hamas, Mısır’daki müzakerelerin ardından arabulucularla bir araya gelerek bilgi almış, İsrail’in ateşkes için sunduğu yeni şartları reddettiğini açıklamıştı.

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Hamas, 2 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğu vurgulamıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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