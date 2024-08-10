Gazze'de can kaybı 39 bin 790'a çıktı

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Ağustos 2024 16:21 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 16:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 790'a çıktı. İsrail son olarak bugün sabah saatlerinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurarak 100 Filistinliyi şehit etti.