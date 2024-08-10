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Gazze'de can kaybı 39 bin 790'a çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 790'a çıktı. İsrail son olarak bugün sabah saatlerinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurarak 100 Filistinliyi şehit etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 790'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 309 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 78'e çıktı

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 39 BİN 790'A YÜKSELDİ 

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 790'a çıktı.

İsrail'in 216 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 904'e çıktı

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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