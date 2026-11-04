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Gebze’de kaza üstüne kaza! 1 ölü, 9 yaralı

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Bursa'da otoyolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. O sıra başka bir otomobil de önce kaza yapan bu araca, sonra da yardım için inen kişiye çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Gebze Orhangazi İzmir otoyolu Gemlik kavşağı yakınlarında saat 11.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Bursa yönüne seyrederken kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı, aynı istikamette seyreden başka bir otomobil kaza yapan araca çarparak savruldu.

Gebze’de kaza üstüne kaza! 1 ölü, 9 yaralı
Başlık ResmiGebze’de kaza üstüne kaza! 1 ölü, 9 yaralı

1 ÖLÜ, 9 YARALI

Kontrolden çıkan otomobil kazayı görüp yardım için aracından inen başka bir aracın sürücüsüne çarptı. İki araç ve bir yayanın karıştığı kazada Mecit Can (30) hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Gebze’de kaza üstüne kaza! 1 ölü, 9 yaralı
Başlık ResmiGebze’de kaza üstüne kaza! 1 ölü, 9 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Gebze Orhangazi İzmir otoyolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze’de kaza üstüne kaza! 1 ölü, 9 yaralı
Başlık ResmiGebze’de kaza üstüne kaza! 1 ölü, 9 yaralı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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