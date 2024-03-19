Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Gebze'deki patlamada hayatını kaybetmişti! Ünlü iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

Gebze'deki patlamada hayatını kaybetmişti! Ünlü iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü, Pendik’te düzenlenen cenazenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Gebze'de faaliyet gösteren bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Meydana gelen patlamada ölenlerden birisinin Bursa, Gemlik ve Orhangazi bölgesinde çok sayıda işletmesi bulunan, Kar Beton, Kar Kireç, Karadeniz Madencilik gibi iştirakleri olan Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu belirlendi. Olayda Osman Üçüncü ile birlikte Ahmet Bali isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gebze'deki patlamada hayatını kaybetmişti! Ünlü iş insanı son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Osman Üçüncü için bugün Pendik'te bulunan Reşat Üçüncü Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Üçüncü'nün ailesi, yakınları, iş adamları ve iş kadınları ile Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çeşitli kurum ve firmaların cenazeye çelenk gönderdiği görüldü. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Üçüncü’nün naaşı Dolayoba Mezarlığı’na defnedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Her saniyesi nefes kesiyor! MSB, SOLOTÜRK'ün Çanakkale uçuşunu paylaştı - GündemMSB, SOLOTÜRK'ün Çanakkale uçuşunu paylaştıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı Masa göndermesi: Hani liderleri, Meclis'e bile giremediler - GündemErdoğan'ın hedefinde 6'lı Masa liderleri varÖzgür Özel 'montaj' dedi ama... 'Tayyip Erdoğan'a oy var mı' diye sorunca... - GündemÖzgür Özel 'montaj' dedi ama...İstanbul'da kaçak hayvan müzesine operasyon! Bizon, jaguar, timsah... Detaylar ortaya çıktı, piyasa değeri 75 milyon lira - Gündemİstanbul'da kaçak hayvan müzesine operasyonPençe-Kilit bölgesinden kahreden haber! Şehidimiz var - GündemPençe-Kilit bölgesinden kahreden haber! Şehidimiz varErdoğan'dan ekibine İmamoğlu uyarısı: Malınıza sahip çıkın, bunu da sahiplenmesin - GündemErdoğan'dan ekibine İmamoğlu uyarısıVideo çekmek için öğrencinin çenesini sıktığı öne sürüldü! Aile öğretmenden şikayetçi oldu - GündemÇocuk anlatınca ortaya çıktı, öğretmenden şikayetçi oldularArnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı... Erdoğan duyurdu: 31 Mart'a kadar ücretsiz - GündemErdoğan duyurdu: 31 Mart'a kadar ücretsiz5 kişinin canı için istenen ceza belli oldu! 'Makas' faciasında iddianame hazır - Gündem'Makas' faciasında iddianame hazırDava karara bağlandı! Eski CHP'li vekil Engin Özkoç, Erdoğan'a tazminat ödedi - GündemEski CHP'li vekil Engin Özkoç, Erdoğan'a tazminat ödedi
Sonraki Haber Yükleniyor...