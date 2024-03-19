Gebze'deki patlamada hayatını kaybetmişti! Ünlü iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü, Pendik’te düzenlenen cenazenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Gebze'de faaliyet gösteren bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Meydana gelen patlamada ölenlerden birisinin Bursa, Gemlik ve Orhangazi bölgesinde çok sayıda işletmesi bulunan, Kar Beton, Kar Kireç, Karadeniz Madencilik gibi iştirakleri olan Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu belirlendi. Olayda Osman Üçüncü ile birlikte Ahmet Bali isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Osman Üçüncü için bugün Pendik'te bulunan Reşat Üçüncü Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Üçüncü'nün ailesi, yakınları, iş adamları ve iş kadınları ile Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çeşitli kurum ve firmaların cenazeye çelenk gönderdiği görüldü. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Üçüncü’nün naaşı Dolayoba Mezarlığı’na defnedildi.