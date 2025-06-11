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Gece kabusu yaşadılar... Evlerinde ne var ne yok gitti! "2014'ten beri dilekçe veriyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gece kabusu yaşadılar... Evlerinde ne var ne yok gitti! &quot;2014&#039;ten beri dilekçe veriyoruz&quot;
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da içme suyu hattı patladı, 20'ye yakın ev sular altında kaldı. Maddi zarara uğrayan vatandaşlar, hattın 2 yıldır sürekli patladığını söyleyip, "2014'ten beri dilekçe veriyoruz; altyapımız yetersiz, yapın diye. ASKİ'nin içme suyu boruları 2 yıldır sürekli patlıyor. Bu ikinci defa başımıza geliyor. Mağduruz, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi" ifadeleriyle yaşadıklarına isyan etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye ait içme suyu hattının patlaması sonucu Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayanlar gece kabusu yaşadı. 

Gece kabusu yaşadılar... Evlerinde ne var ne yok gitti!

Sokaklar ve evler sular altında kaldı. Yaklaşık 20 dairede eşyalar kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinleri altyapıdaki yetersizliğe dikkat çekti. 

Gece kabusu yaşadılar... Evlerinde ne var ne yok gitti!

"2014'TEN BERİ DİLEKÇE VERİYORUZ"

Evi zarar gören 50 yaşındaki Abdullah Oğuz, tepkisini dile getirdi. Oğuz "Gece saat 3 gibi ASKİ'yi aradık. Sorumlu kimse gelmedi, kimseye de bağlanamıyoruz. Evlerimiz suyun altında kaldı.

Gece kabusu yaşadılar... Evlerinde ne var ne yok gitti!

2014'ten beri dilekçe veriyoruz; altyapımız yetersiz, yapın diye. Muhtara başvurduk, o da 'altyapı yapılırsa evleriniz yıkılır' diyor. Öyle bir durum da yok, herkes kafasına göre bir şey uyduruyor. ASKİ'nin içme suyu boruları 2 yıldır sürekli patlıyor. Bu ikinci defa başımıza geliyor. Mağduruz, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Gece kabusu yaşadılar... Evlerinde ne var ne yok gitti!

Mahalle sakinleri, yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade ederken, ASKİ'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

Gece kabusu yaşadılar... Evlerinde ne var ne yok gitti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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