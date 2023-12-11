Gelen zamlar çalışanları isyan ettirdi! Yollar otoparka döndü, trafiği sıkıştırdı

11 Aralık 2023 11:42 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:42

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçelievler Yenibosna Kuyumcukent çevresinde araç sürücüleri yüksek otopark fiyatları nedeniyle çalıştıkları Avm’nin park alanını kullanamıyor. Yasak olmasına rağmen yol kenarına park edenler ise trafik sıkışıklığına neden oluyor. Araçların çekilme riskini göze alan sürücüler yollara park etmeye devam ediyor. Sabah işe giriş ve çıkış saatlerinde ise yolların neredeyse kilitlenmesine neden oluyor.

OTOPARK FİYATLARI

Kuyumcukent Avm’de 15- 24 saat arası araç park etme bedeli küçük araçlar için 350 büyük araçlar için ise 450 TL oldu. 5 ila 10 saat arası küçük araçlar 120, büyük araçlar ise 350 TL.

“YÜKSEK FİYATLAR NEDENİYLE İŞE ARAÇLA GELMEYİ BIRAKTIM”

Yüksek otopark fiyatları yüzünden işe arabayla gelmeyi bıraktığını ifade eden Fikret Engin, “İstanbul’da çok araç sayısı var ancak yeterli park yeri olmadığı için yol üzerine park ediyorlar. İBB otoparklarına zam yapılmıştı, İstanbul Havalimanı Gümrüğü’ndeki otoparkta çok pahalı baş edilecek gibi değil. Ben genelde TİM’in içerisine doğru park ediyorum. Artık arabayla işe gelmeyi bıraktım toplu taşıma kullanıyorum” diye konuştu.

“PARK EDEN ARAÇLAR YÜZÜNDEN OTOBÜS DURAĞIMIN YERİ DEĞİŞTİ”

Hatalı araç parkları yüzünden otobüs durağının yerinin değiştiğini ifade eden Oktay Bayatlı, “Bu araçlar buraya park etmese benim otobüs durağım yukarıdaydı. Park eden araçlar yüzünden benim otobüs durağımın yeri değişti, 300 metre fazladan yol yürüyorum. Otobüsler çok fazla trafik oluyor diye herhalde durağı neredeyse Kuyumcukent’e taşıdılar. Yanlış park eden araçlar yüzünden daha fazla yol yürüyorum” dedi.

“İŞE YÜRÜYEREK GELİYORUM ÇÜNKÜ OTOPARK SORUNU VAR”

Park edilmez tabelası olmasına rağmen araç sürücülerinin yine de park ettiklerinin altını çizen, Ali Yazar, “Kurallara önem veren insanların buraya park etmemesi lazım. Bence bu arabaya biniyorsa o otopark ücretini vermesi gerekiyor. Ben aracımı evimin önüne bıraktım. İşe yürüyerek geliyorum çünkü otopark sorunu var” diyerek sözlerini tamamladı.

“ÖDEYECEĞİ CEZAYA BİR AY OTOPARKTA PARK YAPABİLİR”

Yanlış parkın yüzünden birçok sorun oluştuğunu ifade eden Ercan Damgacı, “Hatalı park yapan sürücüler, otopark ücreti vermeyerek kendilerini kar etiklerini düşünüyorlar ama millete çok zararı var. Vatandaşlar mecburiyetten buraya park ediyor. Sürücüler yediği cezayı hesaba katmıyor. Araç çekiyorlar ödeyeceği cezaya bir ay otoparkta park yapabilir. Bu olay tamamen mantıksız olduğunu düşünüyorum” dedi.