Kurşunların havada uçuştuğu düğünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet 'geliyorum' demiş...

Amasya’da kurşunların havada uçuştuğu, gelin ve damadın da silahlarla havaya ateş açtığı düğünde emekli uzman çavuş hayatını kaybetmişti. O düğünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gelinin onlarca kişinin içinde silahı ardı ardına ateşlediği anlar şoke etti.

Geçtiğimiz haziran ayında Kuzgeçe köyünde bir düğüne katılan emekli uzman çavuş Mehmet Çelik (53) düğünde atılan maganda kurşunları ile ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti.

GELİN KURŞUN YAĞDIRDI

Olay anına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gelin ve damadın da aralarında olduğu şahısların silahlarla havaya ateş açtığı anlar şoke ederken, Çelik'in vurulduğu anlardaki panik kameralara yansıdı.

OLAYIN FAİLİNE EV HAPSİ

Eğlendikleri bir düğünde eşini maganda kurşununa kurban veren Melahat Çelik, ise olayda gözaltına alınan Sıdkı Ç.’nin 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsiyle cezalandırıldığını söyleyerek isyan etti.

"KİMSE DUR DEMEDİ"

8 Mart’taki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan acılı eş, “Bu görüntüler cinayete davetiye çıkardı. Ama kimse dur, sus demedi. Sanki çatışma varmış gibi silahlar atıldı. Gelin, damat, herkes silah attı. Muhtar ‘siz ne yapıyorsunuz?’ demedi. Eşimin ölümüne sebep olan herkesten şikayetçiyim. En kısa zamanda adaletin yerini bulmasını istiyorum” diye konuştu.