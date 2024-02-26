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    • Haberler > Gündem > Kurşunların havada uçuştuğu düğünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet 'geliyorum' demiş...

    Kurşunların havada uçuştuğu düğünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet 'geliyorum' demiş...

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Amasya’da kurşunların havada uçuştuğu, gelin ve damadın da silahlarla havaya ateş açtığı düğünde emekli uzman çavuş hayatını kaybetmişti. O düğünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gelinin onlarca kişinin içinde silahı ardı ardına ateşlediği anlar şoke etti.

    Geçtiğimiz haziran ayında Kuzgeçe köyünde bir düğüne katılan emekli uzman çavuş Mehmet Çelik (53) düğünde atılan maganda kurşunları ile ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti.

    GELİN KURŞUN YAĞDIRDI

    Olay anına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Gelin ve damadın da aralarında olduğu şahısların silahlarla havaya ateş açtığı anlar şoke ederken, Çelik'in vurulduğu anlardaki panik kameralara yansıdı. 

    Gelin ve damat kurşun yağdırdı! Hayatını kaybeden uzman çavuşun son görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

    OLAYIN FAİLİNE EV HAPSİ 

    Eğlendikleri bir düğünde eşini maganda kurşununa kurban veren Melahat Çelik, ise olayda gözaltına alınan Sıdkı Ç.’nin 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsiyle cezalandırıldığını söyleyerek isyan etti.

    Gelin ve damat kurşun yağdırdı! Hayatını kaybeden uzman çavuşun son görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

    "KİMSE DUR DEMEDİ"

    8 Mart’taki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan acılı eş, “Bu görüntüler cinayete davetiye çıkardı. Ama kimse dur, sus demedi. Sanki çatışma varmış gibi silahlar atıldı. Gelin, damat, herkes silah attı. Muhtar ‘siz ne yapıyorsunuz?’ demedi. Eşimin ölümüne sebep olan herkesten şikayetçiyim. En kısa zamanda adaletin yerini bulmasını istiyorum” diye konuştu.

    Kurşunların havada uçuştuğu düğünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet 'geliyorum' demiş... - 3. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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