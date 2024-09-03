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Genç hemşire, evlilik yıl dönümünde otomobilde ölü bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Genç hemşire, evlilik yıl dönümünde otomobilde ölü bulundu!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de hemşirelik yapan Tuğba Koç'un otomobil içinde cansız bedeni bulundu. Koç'un ölüm nedeni polisler tarafından araştırılırken, acı tesadüf yürekleri dağladı. Tuğba Koç'un aynı zamanda 3 Eylül evlilik yıldönümü olduğu belirlendi.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta, 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırıldığını fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç (25) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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