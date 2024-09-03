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Miray Arslan'ın ölümüne neden olan öğretmen adliyeye sevkedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Miray Arslan&#039;ın ölümüne neden olan öğretmen adliyeye sevkedildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da, ‘uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a, kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni, adliyeye sevk edildi.

Olay, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni B.K., 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarptı.Cipin altına kalan ve ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Miray Arslan'ın ölümüne neden olan öğretmen adliyeye sevkedildi - 1. Resim

ÖĞRETMEN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan öğretmen B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. B.K.'nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Miray Arslan'ın ölümüne neden olan öğretmen adliyeye sevkedildi - 2. Resim

MİRAY ARSLAN, PİPARİZ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve ilk kez okula gittiği öğrenilen Miray, Giresun'un Piraziz ilçesinde toprağa verilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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