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Genç matematik öğretmeninden acı haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Genç matematik öğretmeninden acı haber
Alanya, Ahmet Aydın, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 38 yaşındaki matematik öğretmeni Ahmet Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alanya’da Toslak Sabir Erkin Ortaokulu’nda Matematik Öğretmenliği yapan Ahmet Aydın (38), geçtiğimiz gün Cikcilli Mahallesi’nde geçirdiği trafik kazası sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, konuyla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toslak Sabir Erkin Ortaokulu Matematik Öğretmenimiz Ahmet Aydın vefat etmiştir. Cenazesi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü memleketi Kütahya’da defnedilecektir. Öğretmenimize Allah’ta rahmet, tüm yakınlarına ve Milli Eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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