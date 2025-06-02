Gençler hedefte: LGBT ile savaş 'Millî Mücadele'dir!

Sapkınlık akımı gençleri hedef alıyor. İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık “Köksüz, kimliksiz nesiller inşa edip, gençleri ailelerinden uzaklaştıracak LGBT işgaline karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz” diyor.

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, LGBT propagandası ve dayatmasına karşı, millî mücadele ruhuyla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler’in (BM) 17 Eylül 2012’de “Dünya Ebeveynler Günü” ilan ettiği 1 Haziran’da açıklamalarda bulunan Karabıyık, “Biz 2022 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi ile bir saha araştırması yaptık. LGBT propagandasının temel argümanı olan, ‘Eş cinsellik doğal bir durumdur ve insan doğasında vardır ifadesine katılıyor musunuz?’ diye sorduk. 18-24 yaş grubundaki gençlerimizin yüzde 46,7’si buna ‘Evet’ diyor. Bir sonraki yaş grubunda bu yüzde 25’e düşüyor, diğer bir üst yaş grubunda yüzde 17’ye düşüyor. Yani bu propaganda gençleri hedef alıyor, onların hayatını altüst ediyor” dedi.

Gençlere eş cinselliğin doğal bir durum olmadığını, bunun bir hastalık olduğunu anlattıklarını belirten Karabıyık, “ABD’de bugün 1997-2004 doğumlu her dört gençten birisi, kendini LGBT olarak ifade ediyor. 2040’lı yıllara geldiğimizde nüfusun üçte ikisinin LGBT olduğu bir ABD’den bahsediyor olacağız. Bununla Kuvayımilliye ruhuyla dünya görüşü farklılıklarını bir tarafa koyarak mücadele etmek zorundayız. Bu hayasızca akına dur demeliyiz” diye konuştu. Karabıyık, şu ana kadar sundukları psikolojik destekle 25’in üzerinde LGBT’liyi cinsel kimlik karmaşasından kurtardıklarını ifade etti.