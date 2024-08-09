General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala

Resmi Gazete'nin 9 Ağustos kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz, Hava Komutanlığına; General ve Amiral Atama Listesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından general ve amiralin görev yerleri belirlendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.