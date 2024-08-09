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General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala

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General ve amiral atamaları Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala

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Resmi Gazete'nin 9 Ağustos kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz, Hava Komutanlığına; General ve Amiral Atama Listesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından general ve amiralin görev yerleri belirlendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 1. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 2. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 3. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 4. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 5. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 6. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 7. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 8. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 9. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 10. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 11. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 12. Resim

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzala - 13. Resim

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