Gergerlioğlu'ndan Narin Güran cinayetiyle ilgili flaş sözler: Artık tamamen inanıyorum...

DEM Partili Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili Erzincan Cezaevi çıkışında açıklamalarda bulundu. Anne Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran ile görüştüğünü belirten Gergerlioğlu, "Artık tamamen eminim, bu cinayetin faili ne anne ne de abi. Masum olduklarına vicdanen inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde sosyal medya hesabından video paylaştı. Gergerlioğlu, Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ANNE GÜRAN CEZAEVİNDE 30 KİLO VERMİŞ"

Güran ailesiyle uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Gergerlioğlu, "Anne Yüksel Güran 'Yeni doğmuş bir bebek kadar masumum, çocuğum için içim yanıyor' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cezaevine girdiğinden bu yana 30 kilo kaybetmiş, adeta çökmüş durumda. Onu bu halde görmek insanın içini sızlatıyor" diye konuştu.

Gergerlioğlu olayla ilgili daha önce Narin Güran’ın köyüne gittiğini ve dosyayı ayrıntılı bir şekilde incelediğini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Köydeki gözlemlerim, dosyadaki bilgiler ve bugün dinlediklerimi birleştirdiğimde, bu annenin ve abinin cinayetle hiçbir ilgisi olmadığı kanaatine vardım. Masum olduklarına vicdanen inanıyorum. Elbette yargı karar verecek, ama benim vicdanım bu kararın ağır ve haksız olduğunu söylüyor."

"KAMUOYU VİCDANI BU KARARI REDDEDECEKTİR"

Gergerlioğlu, ceza hukukunda delil ve vicdanın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Eksik deliller, medyatik ajitasyonlar üzerinden insanların hayatlarını karartmak, bir kadını ve oğlunu ‘cani’ ilan etmek kabul edilemez. Kamuoyu vicdanı bu kararı reddedecektir" dedi.

"KAPASİTENİN ÇOK ÜZERİNDE TUTUKLU VAR"

Ziyaretinde Erzincan Cezaevi'nde yaşanan genel sorunlara da değinen Gergerlioğlu, kapasitenin çok üzerinde tutuklunun bulunduğunu, sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığını ve hasta mahkumların durumunun endişe verici olduğunu aktardı. Gergerlioğlu, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı: