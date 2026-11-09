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Giresun'daki özel hastanede skandal! Temizlik görevlisi ameliyat yapmış

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Giresun'daki özel hastanede skandal! Temizlik görevlisi ameliyat yapmış
Başlık ResmiGiresun'daki özel hastanede skandal! Temizlik görevlisi ameliyat yapmış "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Giresun'da daha önce kalp krizi şüphesiyle hastaneden taburcu edilen bir hastanın dakikalar sonra kalbinin durmasıyla gündeme gelen Özel Ada Hastanesi hakkında yeni bir iddia üzerine soruşturma başlatıldı. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürülen bir kişinin ameliyatlara katıldığı, doktor ve ameliyat hemşiresi gibi hastalara müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Giresun'daki Özel Ada Hastanesi bu kez, tıbbi eğitimi ve sağlık personeli olarak çalışma yetkisi bulunmadığı öne sürülen bir kişinin ameliyatlara katıldığı iddiasıyla gündeme geldi.

UZUN SÜREDİR AMELİYATLARA GİRİYORMUŞ

İddiaya göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen kişi, uzun süredir ameliyatlara girerek doktor ve ameliyat hemşiresi gibi hastalara müdahalede bulunduğu iddia edildi. Söz konusu kişinin hastanedeki görev tanımının dışında işlemler yaptığı, hasta kayıtlarında ise başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı ileri sürüldü.

Giresun'daki özel hastanede skandal! Temizlik görevlisi ameliyat yapmış
Başlık ResmiGiresun'daki özel hastanede skandal! Temizlik görevlisi ameliyat yapmış

HASTANE, SAHTE DOKTORU TANITIM FİLMİNDE OYNATMIŞ

İddialara konu olan görüntülerin, hastanenin tanıtım amacıyla çekilen ve hastanenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen bir vatandaşın, söz konusu kişinin hastanedeki fotoğraf ve video kayıtlarını da başvurusuna ekleyerek CİMER'e şikayette bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başvurunun ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iddiaların tespit edildiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Giresun'daki özel hastanede skandal! Temizlik görevlisi ameliyat yapmış
Başlık ResmiGiresun'daki özel hastanede skandal! Temizlik görevlisi ameliyat yapmış

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan aynı hastane, daha önce kalp krizi şüphesiyle acil servise başvuran Salih Aydın'ın taburcu edilmesinin ardından dakikalar içerisinde fenalaşarak kalbinin durduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Hasta yakınlarının iddiasına göre, hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra aracında fenalaşan Aydın'ın kalbi durmuş, bunun üzerine aynı hastaneye bu kez "kırmızı kod" ile yeniden getirilmişti. Hastaya elektroşok ve kalp masajı uygulanırken, daha sonra acil anjiyo yapılarak stent takılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Aile, ilk başvuruda yapılan değerlendirme ve müdahalenin yetersiz olduğunu ileri sürerek yetkili kurumlara başvurmuştu. Ailenin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ön inceleme kapsamında hazırlanan dosya, Sağlık Meslek Mensupları Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından değerlendirilmişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25 Şubat 2026 tarihli yazısında, ön inceleme sonucunda ilgili sağlık meslek mensubu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği ve kararın gereğinin yerine getirilmesi için Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Giresun
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