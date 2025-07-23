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Gizemli koku ilçeyi ayağa kaldırdı! Ekipler her taşın altına baktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gizemli koku ilçeyi ayağa kaldırdı! Ekipler her taşın altına baktı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden yayılan kötü kokular üzerine harekete geçen ekipler, 10 işletmede denetim yaptı. Çorlu Deresi'nden ve bazı işletmelerden atık su numuneleri alındı. Kötü kokunun nedenini bulmak için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Gizemli koku ilçeyi ayağa kaldırdı! Ekipler her taşın altına baktı - 1. Resim

Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.

Gizemli koku ilçeyi ayağa kaldırdı! Ekipler her taşın altına baktı - 2. Resim

KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölgede faaliyet gösteren 10 işletmeyi kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri alarak inceleme başlattı. Kötü kokunun nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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