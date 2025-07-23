Gizemli koku ilçeyi ayağa kaldırdı! Ekipler her taşın altına baktı

Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Temmuz 2025 11:10 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 11:14 - Güncelleme:

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden yayılan kötü kokular üzerine harekete geçen ekipler, 10 işletmede denetim yaptı. Çorlu Deresi'nden ve bazı işletmelerden atık su numuneleri alındı. Kötü kokunun nedenini bulmak için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı. KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Bölgede faaliyet gösteren 10 işletmeyi kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri alarak inceleme başlattı. Kötü kokunun nedeni araştırılıyor. İlgili Haber Kötü koku tüm sokağı kapladı, komşular dayanamadı! Çöp evden büyük dram çıktı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir