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Kötü koku tüm sokağı kapladı, komşular dayanamadı! Çöp evden büyük dram çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir, Bornova, Çöp Ev, Çevre Kirliliği, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesindeki çöp ev, çevreye yaydığı kötü koku üzerine çevre sakinlerinin şikâyetiyle ortaya çıktı. Evdeki çöp yığınları, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Evde 80 yaşındaki çift, kızları ve yeğenlerinin yaşadığı tespit edildi.

İzmir Bornova'ya bağlı Altındağ Zafer Mahallesi’nde, çevre sakinlerinin şikâyetiyle ortaya çıkan çöp ev srunu, belediyenin müdahalesiyle sona erdi. 4495 Sokak’taki 2 katlı evde bulunan 80 yaşındaki emekli çift, kızları ve yeğenlerinin yaklaşık 7 yıldır sağlıksız koşullar altında yaşamaya çalıştığı tespit edildi.

Kötü koku tüm sokağı kapladı, komşular dayanamadı! Çöp evden büyük dram çıktı - 1. Resim

ÇÖP YIĞINI KAMYONLARLA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar sonrası harekete geçen Bornova Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’yle birlikte kapsamlı bir müdahale gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ve emniyet güçleri eşliğinde yapılan çalışmada, evdeki çöp yığınları kamyonlarla tahliye edildi. Çevre dezenfekte edilerek, hijyenik koşullar yeniden sağlandı.

Kötü koku tüm sokağı kapladı, komşular dayanamadı! Çöp evden büyük dram çıktı - 2. Resim

"4 KİŞİNİN BU KOŞULARDA YAŞADIĞINI BİLMİYORDUK"

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre aile, uzun süredir içine kapanmış ve yardım taleplerine cevap vermemiş. Komşular, evden yayılan kokular nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ancak içeride 4 kişinin bu koşullarda yaşadığını öğrenince derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Kötü koku tüm sokağı kapladı, komşular dayanamadı! Çöp evden büyük dram çıktı - 3. Resim

Olayın ardından ailenin sosyal destek hizmetlerine yönlendirilmesi için ilgili kurumlarla temasa geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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