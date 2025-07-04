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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu sürüyor. Bugün adliyeye sevk edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 1 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tutuklandı - 1. Resim

CHP İL BAŞKANI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kişi sayısı 137’ye yükseldi. Emniyet sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bugün adliyeye sevk edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş aydın serbest bırakıldı.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan serbest bırakıldı.

Şenol Aslanoğlu, yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! Tunç Soyer tutuklandı - 2. Resim

TUNÇ SOYER TUTUKLANDI

Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi sona eren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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