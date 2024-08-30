Gök Vatan'da Zafer Bayramı! SOLOTÜRK'ten İstanbul'da müthiş gösteri

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Ağustos 2024 19:55 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 20:00 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gök Vatan'da yapılan müthiş gösteriyi İstanbullular yakından takip etti.