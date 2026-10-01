Ege Denizi’nde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler…

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Meteoroloji’nin 15 il için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından bazı bölgelerde şiddetli fırtına etkili oldu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

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SAAT SAAT AÇIKLANDI

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 17.00, Gökçeada'dan saat 08.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da saat 09.00 ve 18.00'deki seferlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli

İptal edilen feribot seferleri şöyle;

Hat Kalkış Yeri Sefer Saatleri Kabatepe - Gökçeada Kabatepe 17.00 Gökçeada 08.00 Geyikli - Bozcaada Geyikli 10.00, 19.00 Bozcaada 09.00, 18.00

Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli

AKOM'DAN YENİ UYARI

Öte yandan AKOM 'un yaptığı son uyarı da ise İstanbul'da yarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini duyuruldu.

15 İLE SARI KOD VERİLMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağını belirterek, 15 ili şiddetli sağanak yağış için uyarmıştı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda 15 il şöyle sıralanmıştı.

Sıra No İl Adı 1 Adana 2 Bingöl 3 Diyarbakır 4 Hatay 5 Mersin 6 Malatya 7 Kahramanmaraş 8 Muş 9 Siirt 10 Şanlıurfa 11 Batman 12 Osmaniye 13 Adıyaman 14 Bitlis 15 Elazığ

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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