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Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli

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Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli
Başlık ResmiGökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi’nde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler…

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Meteoroloji’nin 15 il için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından bazı bölgelerde şiddetli fırtına etkili oldu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

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AKOM'dan İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

SAAT SAAT AÇIKLANDI

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 17.00, Gökçeada'dan saat 08.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da saat 09.00 ve 18.00'deki seferlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli
Başlık ResmiGökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli

İptal edilen feribot seferleri şöyle;

HatKalkış YeriSefer Saatleri
Kabatepe - GökçeadaKabatepe17.00
Gökçeada08.00
Geyikli - BozcaadaGeyikli10.00, 19.00
Bozcaada09.00, 18.00

Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli
Başlık ResmiGökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli

AKOM'DAN YENİ UYARI

Öte yandan AKOM 'un yaptığı son uyarı da ise İstanbul'da yarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini duyuruldu.

15 İLE SARI KOD VERİLMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağını belirterek, 15 ili şiddetli sağanak yağış için uyarmıştı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda 15 il şöyle sıralanmıştı.

Sıra Noİl Adı
1Adana
2Bingöl
3Diyarbakır
4Hatay
5Mersin
6Malatya
7Kahramanmaraş
8Muş
9Siirt
10Şanlıurfa
11Batman
12Osmaniye
13Adıyaman
14Bitlis
15Elazığ
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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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