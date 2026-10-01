Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi’nde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler…
Meteoroloji’nin 15 il için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından bazı bölgelerde şiddetli fırtına etkili oldu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
SAAT SAAT AÇIKLANDI
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 17.00, Gökçeada'dan saat 08.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da saat 09.00 ve 18.00'deki seferlerin gerçekleştirileceği belirtildi.
İptal edilen feribot seferleri şöyle;
|Hat
|Kalkış Yeri
|Sefer Saatleri
|Kabatepe - Gökçeada
|Kabatepe
|17.00
|Gökçeada
|08.00
|Geyikli - Bozcaada
|Geyikli
|10.00, 19.00
|Bozcaada
|09.00, 18.00
Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
AKOM'DAN YENİ UYARI
Öte yandan AKOM 'un yaptığı son uyarı da ise İstanbul'da yarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini duyuruldu.
15 İLE SARI KOD VERİLMİŞTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağını belirterek, 15 ili şiddetli sağanak yağış için uyarmıştı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda 15 il şöyle sıralanmıştı.
|Sıra No
|İl Adı
|1
|Adana
|2
|Bingöl
|3
|Diyarbakır
|4
|Hatay
|5
|Mersin
|6
|Malatya
|7
|Kahramanmaraş
|8
|Muş
|9
|Siirt
|10
|Şanlıurfa
|11
|Batman
|12
|Osmaniye
|13
|Adıyaman
|14
|Bitlis
|15
|Elazığ