Gökyüzünde panik anları! Çocuk fenalaştı, uçak acil iniş yaptı

İstanbul seferini yapan Şırnak'tan kalkan uçakta 5 yaşındaki yolcu epilepsi krizi geçirdi. Çocuğa ilk müdahale kabin ekibi tarafından yapılırken uçak acil iniş yaptı.

Şırnak- Sabiha Gökçen seferini yapan uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Yolcu uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmak üzere Şırnak’tan havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra 5 yaşındaki bir çocuk aniden rahatsızlandı.

ACİL İNİŞ YAPTILAR

Kabin ekibi tarafından yapılan ilk müdahalede çocuğun epilepsi krizi geçirdiği anlaşıldı. Kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi. Pilot bunun üzerine Kayseri Havalimanı Hava Trafik kontrolörüyle irtibata geçerek sağlık ekibi talep etti.

Ardından da uçak acil iniş yapmak için izin istedi. AJet uçağı Kayseri Havalimanı’na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki çocuğun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.