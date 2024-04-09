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Haberler > Gündem > Gören deprem olmuş sanır! Kartal'da balkon çöktü, yaşlı kadın aşağı düşerek yaralandı

Gören deprem olmuş sanır! Kartal'da balkon çöktü, yaşlı kadın aşağı düşerek yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal’da 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan balkon çöktü. Bu sırada balkonda bulunan yaşlı kadın, aşağı düşerek yaralandı. Kadının kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katındaki balkonu bir anda çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk, aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, vatandaşların aşağı düşen kadının yardım ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gören deprem olmuş sanır! Kartal'da balkon çöktü, yaşlı kadın aşağı düşerek yaralandı - 1. Resim

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK" 

Mahalle esnafından Adem Yılboğan, "Biz kapıda oturuyorduk, bu arada teyze çamaşır sermek için balkona çıktı. Birden gürültü koptu ve aşağı doğru çökmeye başladı. Teyze yerdeyken biz koştuk. ambulansa haber verdik, ambulans gelince teyzeyi hastaneye gönderdik. Belinde ve ellerinde kırık varmış. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Gören deprem olmuş sanır! Kartal'da balkon çöktü, yaşlı kadın aşağı düşerek yaralandı - 2. Resim

"ÇOK FAZLA YARDIM EDEMEDİK" 

Arif Tolga Dörtel isimli vatandaş ise "Biz buradan geçerken bir ses geldi, teyze çamaşır asıyordu. Bir tane kadın koştu. Altında çocuk kaldı sandık, korktuk. Balkon çökmeye başladı. Altında kalınca yardım etmeye çalıştık ancak insan gücü ile çok fazla yardım edemedik" diye konuştu.

Gören deprem olmuş sanır! Kartal'da balkon çöktü, yaşlı kadın aşağı düşerek yaralandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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