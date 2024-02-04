Görevden alınan eski Defne İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız, CHP'den istifa etti

Eski Defne İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız CHP'den istifa etti. Haksız yere görevden alındığını belirten Parlakyıldız, "CHP yönetiminin kurultayı almak üzere kurgulanmış bir takiye yaptığı apaçık ortadadır. Verilen namus ve şeref sözü ortada bırakılmış, geçmişte yaşadığımız "tıpış tıpış oy vereceksiniz" travması sürdürülmüştür." dedi.

Geçtiğimiz temmuz ayında CHP Defne İlçe Başkanlığı görevinden alınan Akın Parlakyıldız, 34 yılık CHP üyeliğinden istifa etti.

"TAKİYE OLDUĞU APAÇIK ORTADADIR"

Parlakyıldız'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Değişim adı altında kamufle olmuş, destek olduğuma büyük pişmanlık duyduğum CHP'nin mevcut yönetiminin ülke genelinde takındığı tutum ve almış olduğu kararlar tüm kamuoyunun malumu. Yola çıkış felsefesinin ortasına koymuş oldukları parti içi demokrasi ve sol değerlere sahip çıkma söylemlerinin, kurultayı almak üzere kurgulanmış bir takiye olduğu apaçık ortadadır.

"NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ ORTADA BIRAKILDI"

Kurultay'da önseçimler ile ilgili verilmiş olan "namus ve şeref" sözü ortada bırakılmış, aday belirleme sürecinde eski AK Parti, MHP ve İyi partili adaylar Parti'nin öz evlatlarına tercih edilmiş, geçmişte yaşadığımız "tıpış tıpış oy vereceksiniz" travması sürdürülmüştür. Hatay özelinde alınan yanlış karar, il sınırlarını aşarak ülke genelinde infial uyandırırken, oluşan tepkiden ders almak bir yana ilçelerde de benzer uygulamalara imza atılmıştır.

"ÖNSEÇİM SÖZÜ TUTULMADI"

Oy oranımızın yüksek olduğu ilçelerin aday belirleme yöntemi olarak verilen önseçim sözü tutulmamış, anket yapacağız açıklaması bir kenara itilmiş, devlet memuru atarcasına, bölge insanı olmayan adaylar dayatılmıştır. Şarap içerken kan kusmuş gibi yapanlar, kan kusanlara kızılcık şerbeti içtik dedirtmeye çalışırken hak ve halk yok sayılmış, CHP'de liyakatlı kadrolar yok diyenler el üstünde tutularak söyledikleri adeta tescil edilmiştir.

CHP'ye CenabıHakPartisi lakabı takıp; ben sağdan gelen sol açığım diyenler parti içinde belirleyici olmuştur. Haksız yere Defne ilçe başkanlığı görevinden alınmamıza rağmen, olayı kişiselleştirmeyerek parti içinde bazı şeyleri değiştirebileceğimize olan inançla mücadelemizi bugüne kadar sürdürdük.

"34 YILLIK CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Ancak oluşan şartlar bizim kişisel durumumuzu aşmış, bizleri parti ile halkımız arasında tercih yapmaya itmiştir. "Halk siyaset için yoktur, siyaset halk için vardır" prensibini içselleştirmiş biri olarak tercihimi halkımdan yana kullandığımı beyan ederek, yarısından fazlasını yönetici olarak geçirdiğim 34 yıllık CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve kamuoyunun bilgisine sunarım."