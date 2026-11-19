Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine yönelik yürütülen soruşturmada sanatçının tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkındaki adli tedbir kararı kaldırılan Ulu için, ek kararla yurt dışı çıkış yasağı yeniden uygulamaya konuldu. Ulu, söz konusu kararı KKTC'ye gitmek üzere geldiği havalimanında öğrendi.

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Yalova’da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut’un ölümüne ilişkin yürütülen yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. ‘Yalan tanıklık’ suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbiri, mahkemenin ek kararıyla yeniden uygulanmaya başlandı. İlk duruşmada kaldırılan yurt dışına çıkış yasağını Ulu, KKTC’ye gitmek üzere geldiği havalimanında öğrendi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Gül Tut, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ‘Yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güllü

İLK DURUŞMADA ADLİ KONTROL KALDIRILMIŞTI

Dosyası ayrılan Sultan Nur Ulu’nun yargılandığı davanın 11 Kasım’da görülen ilk duruşmasında Yalova 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki avukatlarının taleplerini değerlendirdi. Mahkeme, Güllü’nün ölümüne ilişkin ana davadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmederken, Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı.

Sultan Nur Ulu

TÜBİTAK’A GÖNDERİLEN DELİLLER SONRASI EK KARAR

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları ise kararın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Dosyaya sunulan ve teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK’a gönderilen delillerin ardından mahkeme, ek karar alarak Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirinin yeniden uygulanmasına karar verdi.

Mahkemenin ek kararıyla yeniden yürürlüğe giren yurt dışına çıkış yasağından haberi olmayan Sultan Nur Ulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitmek üzere geldiği havalimanında hakkındaki tedbirin yeniden uygulandığını öğrendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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