Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 26 Eylül 2025’te 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin davada karar duruşması başladı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma sırasında Tuğyan Ülkem Gülter’in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Özetle Kaydet a- | +A

Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemişti.

21 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan 21 sayfalık iddianame, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Güllü davasında karar günü! Savcı mütaalasını açıkladı, kızı Tuğyan gözyaşlarını tutamadı

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER ADLİYEYE GELDİ

Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile Merve Uçanok, Yalova Adliyesi'ne giriş yaptı. Sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in duruşma salonunda olduğu öğrenildi.

Güllü davasında karar günü! Savcı mütaalasını açıkladı, kızı Tuğyan gözyaşlarını tutamadı

AVUKATI ADLİYEYE KORUMALAR EŞLİĞİNDE GELDİ

Duruşma öncesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, Yalova Adliyesi'ne korumalar eşliğinde giriş yaptı.

Güllü davasında karar günü! Savcı mütaalasını açıkladı, kızı Tuğyan gözyaşlarını tutamadı

"SES KAYDINDAKİ SÖZ TUĞYAN'A AİT"

Duruşmada beyanda bulunan avukat Hasan Kocabey, sanığın annesini öldürme isteğine ilişkin mesajları ve tanık beyanlarını hatırlattı. Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter'in birlikte hareket ettiğine ilişkin iddiaları dile getiren Kocabey, iki kişinin başlangıçta aynı yönde ifadeler verdiğini öne sürdü.

Ses kayıtlarına ilişkin raporda, "Hadi görüşürüz" sözünün Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğunun ortaya çıktığını savunan Kocabey, sanığın psikiyatristiyle yaptığı mesajlaşmalarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunun görüldüğünü iddia etti. Kocabey, Tuğyan Ülkem Gülter'in üstsoya karşı tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MERVE UÇANOK'UN SAVUNMASINA İTİRAZ

Avukat Merve Uçanok'un savunmasına da değinen Kocabey, müvekkilinin kendi araştırmasını yaptığını belirterek Uçanok'un savunmasının çöktüğünü ileri sürdü.

Kocabey, görüşüne başvurulan uzmanın da adliye dışında beklediğini belirterek bu kişinin tanık olarak dinlenmesini istedi. Kocabey ayrıca Sultan Nur Ulu hakkında suça iştirakten soruşturma açılmasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı görüşünü yineledi. Savcı, Güllü’nün kızı olan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in (28), “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Güllü davasında karar günü! Savcı mütaalasını açıkladı, kızı Tuğyan gözyaşlarını tutamadı

TUĞYAN DURUŞMADA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karar duruşmasında tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ REDDETMİŞTİ

Davanın 1 Ekim'de görülen duruşmasında savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü yönündeki iddiaları reddetti. Olay sırasında annesinin düştüğünü görmediğini öne süren Gülter, yaşananları anlattı.

"GÖRSEYDİM TUTMAYA ÇALIŞIRDIM"

Savunmasında annesiyle birlikte oynadıklarını belirten Tuğyan Ülkem Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken 'ban' diye ses duydum. Arkama baktım, annem düşmüştü. Sultan'a 'koş' dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim. Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala