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"Güllü'nün kızı Tuğyan yoğun bakımda halay çekti" iddiası! O görüntüler ortaya çıktı

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Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte çalıştığı özel hastaneye ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi. Yoğun bakımda çekildiği belirtilen görüntüler tartışmalara neden olurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

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Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte Yalova'da faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yaptığı döneme ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi.

Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun, hastanedeki uygulamalarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE Mİ ÇEKİLDİ?

Gülter'in yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada oynadığı anlara ait olduğu belirtilen bir video da yeniden gündeme geldi. Ancak görüntülerin hangi tarihte çekildiği ve hangi koşullarda kaydedildiğine ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

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ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusunda ise bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yapıldığı, temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmanın öğretildiği ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde iddiaların yer aldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma devam ederken, iddiaların doğruluğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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