Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında eski nişanlısı Kervan Eminoğlu suç duyurusunda bulundu. Gülter’in hemşirelik yaptığı döneme ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri savcılığa sunan Eminoğlu kan donduran iddialar ortaya attı. Gülter’in kendi gece rahat etsin diye hastalara uyumaları için iğne yaptığını ve yoğun bakımda tedavi görenlere kalp masajı yapıyormuş gibi davranarak alay ettiğini öne sürdü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmayla gündeme gelen kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu tarafından yeni bir suç duyurusunda bulunuldu. Eminoğlu, Gülter’in Yalova’da hemşirelik yaptığı döneme ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri savcılığa sunarak hastalara yönelik çeşitli iddialar ortaya attı.

Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik dönemine ilişkin kan donduran iddia! Yoğun bakım görüntüleri savcılığa taşındı

ESKİ NİŞANLISI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun suç duyurusuyla gündeme geldi.

Eminoğlu, Gülter’in Yalova’daki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı döneme ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri savcılığa teslim etti. ATV Haber’den Şükran Uslu’nun aktardığı bilgilere göre Eminoğlu, görüntülerde yer aldığını ileri sürdüğü bazı davranışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski nişanlının iddiasına göre görüntülerde, yoğun bakımda hastaların bulunduğu sırada Gülter’in bir arkadaşıyla halay çektiği görülüyor.

Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik dönemine ilişkin kan donduran iddia! Yoğun bakım görüntüleri savcılığa taşındı

“KENDİ RAHAT OLSUN DİYE GECELERİ HASTALARA İĞNE VURUYOR”

Eminoğlu’nun suç duyurusunda dile getirdiği iddialardan biri de hastalara yönelik uygulamalar oldu. Gülter’in gece saatlerinde ses çıkaran hastaların uyumasını sağlamak amacıyla iğne yaptığını öne süren Eminoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kendi rahat olsun diye geceleri onlara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor.”

Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik dönemine ilişkin kan donduran iddia! Yoğun bakım görüntüleri savcılığa taşındı

“İNSANLARA EZİYET EZİYOR”

Eminoğlu, görüntülerde Gülter’in yoğun bakımda tedavi gören hastalara kalp masajı yapıyormuş gibi davranarak alay ettiğini de iddia etti. Ayrıca temizlik personeline hastalar üzerinden kalp masajı uygulamasını öğrettiğini öne sürdü.

Görüntülerde bulunduğunu iddia ettiği davranışlara tepki gösteren Eminoğlu, “Görüntülerde çok kötü şeyler var, insanlara eziyet veriyor. Temizlikçiyi getiriyor mesela, kalp masajını ona öğretiyor” dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik dönemine ilişkin kan donduran iddia! Yoğun bakım görüntüleri savcılığa taşındı

HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİYLE İLGİLİ İDDİA

Eminoğlu’nun gündeme getirdiği bir diğer konu ise yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin kayıtlara farklı işlendiği iddiası oldu. Eski nişanlı, bu konunun da araştırılmasını istedi.

Savcılığa iletildiği belirtilen görüntüler ve suç duyurusunda yer alan iddialarla ilgili incelemenin sonucu beklenirken, öne sürülen suçlamaların doğruluğu henüz kesinleşmiş değil.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala