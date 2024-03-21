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Gündem olan görüntüler için ilk yorum! "Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de para sayma görüntüleri büyük yankı uyandırırken soruşturma sürüyor. Konuyla ilgili eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Gazeteci Emin Pazarcı, "Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız. Ben bir takım yorumlar yaptım kendisi de tasdik eder gibi oldu, karşı çıkmadı" dedi.

CHP'de para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama geldi.

"CHP'NİN VERDİĞİ GÖRÜNTÜDEN SON DERECE RAHATSIZ"

Dün akşam A Haber ekranlarında söz konusu gündem masaya yatırıldı. Gazeteci Emin Pazarcı ise eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyerek bazı detaylar aktardı. Pazarcı şunları söyledi: "Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile kısa bir süre telefon görüşmesi yaptım. Kılıçdaroğlu CHP'nin verdiği görüntüden son derece rahatsız. Ben bir takım yorumlar yaptım kendisi de tasdik eder gibi oldu, karşı çıkmadı. Hatta ben sizi çok eleştirdim dedim, 'Olur öyle şeyler Emin Bey' dedi. Ama ben dedim böyle bir şey görmedim dedim. Sesini çıkarmadı.

"KEMAL BEY KIRGIN VE RAHATSIZ"

Gürsel Tekin ile de bugün bir telefon görüşmesi yaptım. Şunu söylüyor: 'Kemal beyi eleştirebilirsiniz ama parasal konulardan Kemal Beyin haberi yoktur ben o konuda kefilim' diyor.

Kemal Bey'e de CHP'nin içine düştüğü durumu genel olarak ortaya koydum ve dedim ki ben sizi çok eleştirdim ama bugünkü bu hal... Hatta Özgür Özel için '40 yaşın altındakiler darbe yapsa ben bunu destekleyeceğim diyen şaka gibi birisi var' dedim. Hiçbirine itiraz etmedi. Eskiden olsa 'Öyle şeyler söylenmez' derdi. Yani Kemal Bey çok kırgın ve rahatsız, aleyhte de konuşmuyor ama savunmuyor kesinlikle. Yapılan değerlendirmeler şu: Bu gidişle Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kongrede gelir diyorlar."

Gündem olan görüntüler için ilk yorum!

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade vermişti. Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesi alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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