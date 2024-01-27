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    • Güney Amerika ülkesi Guatemala 6.1 büyüklüğünde depremle sallandı

    Güney Amerika kıtasında yer alan Guatemala'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 108 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6.1 olarak servis edildi. Depreme ilişkin yapılan resmi açıklamada can kaybı bilgisi verilmedi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: AFP
    - Güncelleme:
    Güney Amerika ülkesi Guatemala 6.1 büyüklüğünde depremle sallandı
    Guatemala, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / AFP

    Guatemala'nın güneyinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 11:52'de, Taxisco kasabasına 7 kilometre uzaklıkta ve 108 kilometre derinlikte oluşan deprem nedeniyle can kaybı bilgisi verilmedi. Guatemala Sismoloji Enstitüsü, depremin ülkenin güneyinin yanı sıra başkent Guatemala City'nin 45 kilometre güneybatısındaki UNESCO Dünya Mirası Antigua Guatemala kasabasında da hissedildiğini belirtti. 

    "ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ"

    Sivil savunma sözcüsü Rodolfo Garcia gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmedi" dedi. Garcia, yetkililerin durumu ulusal düzeyde izlediğini de sözlerine ekledi.

    Guatemala, Karayipler ve Cocos tektonik plakalarının birleştiği noktadaki konumu nedeniyle depremlerden sık etkileniyor. Yetkililere göre Guatemala topraklarının yüzde 90'ı depreme yatkın.

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: AFP
    GuatemalaDeprem
    Haberler > Gündem > Güney Amerika ülkesi Guatemala 6.1 büyüklüğünde depremle sallandı
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