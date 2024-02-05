Güngören'de 2 kişinin saldırısına uğramıştı: Müzisyen Emre Aytekin hayatını kaybetti

Güngören'de saldırıya uğrayan müzisyen Umut Emre Aytekin, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Güngören'de Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir restoranda kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz hale yatan Umut Emre Aytekin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Aytekin, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 TUTUKLAMA

Polis ekipleri, müzisyen Aytekin'i darbeden H.Ö. ve C.T'yi de olay yerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli tutuklandı.

O ANLAR KAMERALARDA

Bu arada, Aytekin'in darbedilme anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kasadan siparişini almaya çalışan Aytekin'in, arkasından yaklaşan H.Ö. ve C.T. tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü görülüyor.

Olay anında Aytekin'in yanında bulunan kız arkadaşının da saldırganları engellemeye çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.