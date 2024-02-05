Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Güngören'de 2 kişinin saldırısına uğramıştı: Müzisyen Emre Aytekin hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güngören'de saldırıya uğrayan müzisyen Umut Emre Aytekin, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

    Güngören'de Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir restoranda kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz hale yatan Umut Emre Aytekin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

    Aytekin, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    2 TUTUKLAMA

    Polis ekipleri, müzisyen Aytekin'i darbeden H.Ö. ve C.T'yi de olay yerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli tutuklandı.

    O ANLAR KAMERALARDA

    Bu arada, Aytekin'in darbedilme anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Görüntülerde, kasadan siparişini almaya çalışan Aytekin'in, arkasından yaklaşan H.Ö. ve C.T. tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü görülüyor.

    Olay anında Aytekin'in yanında bulunan kız arkadaşının da saldırganları engellemeye çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Güngören'de 2 kişinin saldırısına uğramıştı: Müzisyen Emre Aytekin hayatını kaybetti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Canlı yayında açıkladı: Murat Kurum'dan deprem uzmanı Naci Görür'e danışmanlık teklifi - GündemMurat Kurum'dan Naci Görür'e teklif"Palalı Sabri'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Gündem"Palalı Sabri" cinayetinde yeni gelişmeEsenyurt'ta kadına şiddete 'uçan tekmeli' müdahale, o anlar kameralarda - GündemKadına şiddete 'uçan tekmeli' müdahaleKırıkkale'de feci iş kazası! 10 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti - GündemKırıkkale'de feci iş kazası! 10 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybettiİstanbul depreminde Esenyurt ve Beylikdüzü'nü bekleyen büyük tehlike: 'Zeminleri denize kayacak' - Gündemİstanbul depreminde 2 ilçeyi bekleyen büyük tehlikeAracında öldürülen taksicinin katili cezaevinde saldırıya mı uğradı? Erge ailesinden açıklama var - GündemTaksiciyi katleden cani cezaevinde saldırıya mı uğradı?Kaymakam evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu - GündemKaymakam evinde ölü bulunduTeröre bir darbe daha! Suriye'de 11 PKK'lı terörist öldürüldü - GündemSuriye'deki teröristler topa tutuldu9 arkadaşı gözlerinin önünde şehit olan asker konuştu! Sözleri yürekleri dağladı - Gündem9 arkadaşı gözlerinin önünde şehit olan asker konuştu!1.400 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi'nin depremden önceki ve sonraki hali - GündemEbrar Sitesi'nden geriye koca bir boşluk kaldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...