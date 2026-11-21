İstanbul Güngören'de temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 52 yaşındaki bir işçi göçük altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Olay, Güngören ilçesi Merkez Mahallesi Geyik Sokak'ta yaşandı. Yıkılan bir binanın yeniden yapımı için yürütülen temel kazısı sırasında kepçenin çalışmasını tamamlamasının ardından işçiler kendi ekipmanlarıyla alanda çalışmaya devam etti.

Bu sırada meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.

Güngören'de inşaat alanında toprak kayması!

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ve işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Güngören'de inşaat alanında toprak kayması!

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Başlatılan kurtarma çalışmasının ardından toprak altında kalan işçiye ulaşıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Güngören'de inşaat alanında toprak kayması!

52 yaşındaki Mustafa Sekmen'in sağlık durumunun ilk incelemelerde kritik olduğu öğrenildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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